歌手・和田アキ子（76）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、昭和の伝説的番組について語る場面があった。「昭和の人気番組」というテーマになると、アッコは「私がよく出してもらっていたドリフの『全員集合』なんかは、生でセットをチェンジするのよ。CGがないから、本物の車がステージに出てくるしね」と懐かしむ。また「『夜のヒットスタジオ』とかは凄くお金がかか