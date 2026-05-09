「卓球世界選手権団体戦準決勝日本３−０ドイツ」（９日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子が同４位のドイツを破り、６大会連続決勝進出を決め、５５年ぶりの金メダルへ王手を掛けた。第１試合は張本美和（木下グループ）が３−１で勝利した。第２試合はシングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）が、ドイツのエースで同９位のウインターに苦戦。打ち込まれる場面が目立ち、第１セットを１０−１２、第２セットを