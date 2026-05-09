言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、世の中の道理を指す言葉、歴史的な文献の名称、そして体の様子を表す表現という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□う□□んや□□そりヒント：肉が落ちて姿が小さくなっていく様子を思い浮かべてみてください。答えを見る↓↓↓↓↓正