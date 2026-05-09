小笠原歩さん日本カーリング協会は9日、東京都内で理事会を開き、新たに強化戦略室を発足させ、強化トップの室長に女子で五輪3大会出場の小笠原歩さんの就任を決めた。任期は2年で、6月から始動する。従来の強化委員会は解散。日本代表は2月のミラノ・コルティナ冬季五輪で女子のフォルティウスが8位。男子と混合ダブルスは出場を逃し、強化体制の見直しが必要となっていた。47歳の小笠原さんは指導者としてジュニア世代の育成