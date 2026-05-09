グローバルボーイズグループ・DXTEENが、千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。【写真】レッドカーペットでは…ピンク衣装がかわいいDXTEENDXTEENは、『KCON JAPAN 2026』で4年連続出演を果たし、毎年KCONで披露するカバーパフォーマンスが話題を集めている。今年はTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲「CROWN」を初カバー。爽やかさとエネルギッシュさを兼ね備えたステージで、会場の期待感を一気に高