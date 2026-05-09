アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が９日にＳＮＳを更新した。鎮西は自身のインスタグラムに自動車の絵文字を一つ記し、車の後部座席でカーキ色のアウターを口元まで上げ、カメラに近い距離から目線を送るショットなどをアップした。この投稿には「めっちゃ美人」「おすずちゃんの視線にドキドキ」「そんな目で見られたら失神しちゃう」「かわいすぎるってえええ」「おすずとドライブ出