中京大は９日までに、同校水泳部員で２０歳未満の７人が飲酒し、また別の部員による暴行事案があったとして、当該案件に関わった全部員の活動を停止させ、日本水泳連盟および日本水連学生委員会に報告したことを発表した。大学としての処分は現在検討中で「事実関係を踏まえ、厳正に対処してまいります」としている。発表によれば、４月２５日、中京大水泳部員の有志２０人による懇親会が行われた際、２０歳未満の学生７人が飲