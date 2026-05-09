ダイコク電機のグループ会社であるDAXELは、公式YouTubeチャンネルにて、オリジナルキャラクターによるミニラジオ番組「＃だくせる放送部」をスタートした。DAXELオリジナルキャラクター。左からレイちゃん、ニコ＆ハレ(マスコット)、ニオちゃん■「＃だくせる放送部」について本番組は、DAXELのオリジナルキャラクター「レイちゃん」「ニオちゃん」「ニコ＆ハレ」の4キャラクターが登場し、日常的な話題を中心に、ゆるやかな雰囲