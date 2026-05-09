お笑いタレントの平野ノラが顔を交換した姿に驚きの声が上がっている。９日にインスタグラムで「一体誰と顔を交換したでしょうか？！」とつづり、２ショットをアップ。「ウエストランド」井口浩之のような人物が美肌化されて写っていた。この投稿にはタレントの大沢あかねが反応し、「井口＆ノラ」と回答した。他にも「誰ですか？わからないよ〜」「ウエストランド井口さん」「Ｗわからん」などの声が寄せられている。