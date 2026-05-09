元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀がＧＷの様子を公開した。９日にインスタグラムで「今年のＧＷは地元の鹿児島に帰りました〜」と明かし、「美味しいもの食べたり、実家で本を読んだりかなりリフレッシュできました」と感想を述べた。続けて「１．城山観光ホテルから見える桜島２．母が頑張って撮ってくれてます３．家族で初めてのホテルのカウンターお寿司４．父の運転助手席久しぶり５．鹿児島のデパート山形屋