おうちでケーキを焼いてみたいけど、イチから作るのは大変そう……。そんなときにおすすめなのが「ミックスベリー＆クリームチーズのクロックケーク」。食パンを使って簡単に作るのに、ビジュアル&お味はとっても華やか。材料を重ねて焼くだけなので、すぐに作れちゃいますよ。「ミックスベリー＆クリームチーズのクロックケーク」のレシピ材料（18cmのパウンド型1台分）食パン（8枚切り）……2枚〈卵液〉卵……2個牛乳……1/2