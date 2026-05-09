５日、黄岩島海域で放水訓練を行う中国海警局の艦艇「川山」。（ドローンから、南中国海＝新華社記者／陳斌）【新華社南中国海5月9日】南中国海の黄岩島海域で巡航任務にあたっている中国海警局の艦艇「川山」がこのほど、総合的な権益保護・法執行訓練を実施した。訓練では、巡航警戒や警告放送、放水、多角的な証拠収集などを行い、海上での権益保護・法執行における連携能力や緊急対応能力の向上を図った。５日、中国海警局の