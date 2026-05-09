バスケットボール女子日本代表の強化合宿で笑みを浮かべる田中＝味の素ナショナルトレーニングセンターバスケットボール女子日本代表は9日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで強化合宿を公開し、4月に米プロWNBAのドラフトでバルキリーズから指名された20歳の田中こころ（ENEOS）は「すごくうれしい気持ちと驚きがあった。本当に自分かなと」と当時の心境を振り返った。得点力が持ち味のガード。今季はWNBA