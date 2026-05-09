クマ9日午後2時20分ごろ、山形県上山市菖蒲の山中で、山菜採りをしていた男性会社員（50）がクマに襲われたと同行の兄から119番があった。上山署によると、男性は顔を骨折する大けがを負った。救急搬送されたが、意識はある。男性は同日午後0時半ごろから兄と2人で入山した。クマは体長約1メートルで、男性を背後から襲った後、その場から去った。