ＴＢＳ系「今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜」が９日に放送され、岡田准一、ロバート・秋山竜次が出演。ニューヨーク・屋敷裕政が「引率ガイド」として番組を進行した。この日は「今さら昭和歌謡アイドル秘蔵連発ＳＰ」。８０年代アイドルにスポットを当てた。１９８５年にフジテレビ系ドラマ「スケバン刑事２」主演で大ブレークし、同年「恥ずかしすぎて」で歌手デビュー。オリコンシングルチャート８作連続１