歌手で女優の小柳ルミ子（73）が8日、公式ブログを更新。歯の手術を受けることを発表した。昭和100周年を記念したメモリアルコンサート「TOKYO FM／BS11 presents昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra」が30日に東京・日本武道館で開催され、小柳もゲスト出演することが決定している。かねて歯の不調を訴えている小柳はこの日、「今日は歯医者の定期検診でした」とブログを更新。「右下奥のヒビが入り治した箇所は