【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節】(長野U)長野 2-3(前半1-0)岐阜<得点者>[長]近藤貴司(31分)、野嶋圭人(84分)[岐]湯岑滉生(49分)、文仁柱(81分)、ファビオ・アセヴェド(90分+1)<警告>[長]渡邉禅(44分)、進昂平(54分)、古賀俊太郎(67分)[岐]福田晃斗(90分+7)主審:本多文哉