FC町田ゼルビアは8日、クラブ公式サイトで「ホームゲーム開催時の座席確保についてのお願い」と題した声明を発表した。それによると、一部エリアで入場後にテープや荷物を使って座席を確保したまま利用されず、後から来場した観客が座れないケースが発生しているという。クラブは「必要数を超える座席確保や場所取り」を禁止していることを改めて周知。実際に観戦する人数分を超える席の確保、荷物置きや間隔確保を目的とし