BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ココ ガウフ] 2 - 1 [ソラナ シエラ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第5日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス3回戦で、第3シードのココ ガウフとソラナ シエラが対戦した。 第1セットはソラナ シエラが7-5で先取。第2セットはココ ガウフ