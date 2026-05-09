9日午後、上山市で山菜採りをしていた男性がクマに襲われ、顔面骨折などの大ケガをしました。 ９日午後2時半ごろ、上山市菖蒲の蔵王坊平駐車場から南方約500メートルの付近の山中で、山菜採りをしていた山形市の会社員の男性(50)がクマに襲われたと119番通報がありました。男性は病院に搬送されましたが、顔面骨折や前額部挫創などの重傷を負いました。男性は兄と２人で午後零時半ごろからワラビ採りに入っていて、突然、後