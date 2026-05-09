5月7日～8日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ツカモト東Ｓ 26/ 3 50180 260.05/8 河西工東Ｓ 26/ 3 2500 5300 112.05/8 ＡＰＨＤ東Ｓ 26/ 338072089.55/7 グ