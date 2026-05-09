この記事をまとめると ■日本で見る小さいサイズのバスには用途によって棲みわけが存在する ■マイクロバスはトラック由来で効率重視の設計となる ■小型バスは大型バスを凝縮した快適重視の車両である 見た目以上に異なる成り立ちと役割 日本の道路で見かける「小さめのバス」には、大別するとふたつの種類がある。トヨタ・コースターに代表されるマイクロバスと、三菱ふそう・エアロミディMJや日野・リエッセといった、本格的