巨人の佐々木俊輔外野手（26）が9日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。うれしそうに母の職業を明かした。放送翌日の10日が「母の日」とあって、この日のテーマは「すごいぞ母ちゃん」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された佐々木は「中学のチームのやつらとかで年末集まってるんですけど、自分が先に一人で店とかに来ても“お前、母