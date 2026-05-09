俳優・中村雅俊（75）を父に、4月28日に死去した俳優の五十嵐淳子さんを母に持つモデルの中村里砂（36）が9日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。生活の変化について言及し、感謝の思いをつづった。「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と変化を明かし、「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当に