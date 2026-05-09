女子準決勝のドイツ戦でプレーする張本美和＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は9日、ロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを3―0で下し、6大会連続で決勝進出を決めた。シングルスで3勝挙げたチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和（木下グループ）が3―1で制し、次の早田ひな（日本生命）は3―2で逆転勝ち。橋本帆乃香（デンソー）は3―0の快勝だった。7連