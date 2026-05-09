歌手・和田アキ子（76）が9日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、今では考えられない“昭和あるある”について語る場面があった。「昭和あるある」というテーマで生成AIに質問すると「公衆電話の長い列」という回答があった。これを聞いたアッコは「並んでるのはなかったけどな。家に電話があったから、近所の人に貸してあげて。今では考えられないよね」と懐かしむ。「あた