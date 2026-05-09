【ミスタードーナツ】から、2026年4月27日に発売されたばかりの新メニューは、これまでにない食感がポイント。今回は、そんな「新作ドーナツ」について詳しくご紹介します。特にその食感に、新鮮さを与えるこだわりが詰まっているドーナツは、ミスドファン以外も要注目。ひとくち食べればクセになってしまいそうな食感の新作ドーナツを、ぜひトライしてみて！ あの海外のスイーツがヒ