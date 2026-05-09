筆者の話です。帰省中の食卓で、当たり前だと思っていた光景にふと手が止まりました。その違和感の先に見えたものとは──。 止まる手 「え？」息子夫婦が帰省してきた日。食事が終わったあと、私は思わず手を止めました。 久しぶりに家族がそろい、食卓には煮物や焼き魚が並び、にぎやかな時間が流れていました。孫の声に笑いが起こり、和やかな空気が広がっています。そんな中、孫やお嫁さんは「いただきます」「ごちそ