ワールドレディスサロンパス杯第3日国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯第3日が9日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で開催された。5位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は、2バーディー、2ボギー、2ダブルボギーの76で回って通算3オーバーとし、2位に浮上した。最大瞬間風速14.9メートルの強風で硬く、速いグリーンにパットの名手も苦戦。首位で迎えた最終18番パー4では2つスコアを落としたが、笑顔