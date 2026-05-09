Offo tokyoが6月17日（水）に初のデジタルアルバム『Deja-vu』（ヨミ：デジャヴ）をリリースすることを発表した。さらにアルバムリリースに先駆け、新曲「Deja-vu」の先行配信も6月3日（水）よりスタートする。本作は、インディーズ時代の楽曲からドラマエンディングテーマに起用されたメジャーデビュー楽曲「Your Song」、TOYOTA「みんなのトヨタグラム」WEB CM起用楽曲「TYT」など、Offo tokyoがこれまでリリースしてきた全曲と