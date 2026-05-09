◆卓球世界選手権団体戦第１２日（９日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソー）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同４位のドイツを３―０で退け、１０日の決勝へ進出。１４年から６大会連続の銀メダル以上が確定し、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた。第３試合でミッテルハムを３―