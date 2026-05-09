芸能事務所「アミューズ」が山梨・河口湖町の本社オフィスを一部改修し、４日に宿泊施設「ＡＶＩＬＬＡＧＥ（エー・ヴィレッジ）」をオープンした。敷地面積は８８００平方ｍに及び、大スケールのプライベートガーデンや、宿泊客以外の人も利用可能なカフェレストラン、企業や団体向けのホールやスタジオなどの設備が完備。エンターテインメント企業ならではの創造性と富士の豊かな自然を融合させ、大人も子どもも童心に返っ