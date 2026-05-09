人気ライバーでタレントの福岡みなみが5日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングの成果を披露し、反響を呼んでいる。 【写真】白Tシャツぺろんたゆまぬ努力が光る衝撃のウエスト 「最近はコツコツ自宅でお腹の筋トレと ストレッチを頑張っているよ」と報告した福岡。白いTシャツをぺろんとめくったウエストは衝撃レベルの激細だ。「前と全然見た目も変わって お腹の薄さも変わりました。努力は裏切りま