米米CLUBの石井竜也（66）が9日、東京・代々木公園で開かれた第26回タイフェスティバルに出演した。バンコクを中心に活動する「BNK48」のステージにゲストとして参加し、会場を沸かせた。今年3月に発表し、石井とBNKらがコラボして日本とタイで発売された、米米の名曲「君がいるだけで」のタイ語版を初披露した。タイの音楽プロデューサーが原曲を気に入ったことでコラボすることが決まった。異国での曲の広がりに、石井は「流