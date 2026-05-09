埼玉県羽生市の工場敷地内で火事があり、建物2棟が焼けました。9日午前11時前、羽生市大沼付近で「建物が燃えている」と119番通報がありました。消防車16台が出動し、火は約2時間40分後に消し止められましたが、敷地内にある3棟の建物のうち、1棟が全焼したほか、工場棟の一部も焼けました。警察によりますと、当時、工場内に従業員はおらず、けが人はいませんでした。現場は東武伊勢崎線・羽生駅から約3キロの場所にある塗装など