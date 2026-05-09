犬が地震前に異常行動を見せるのは揺れを察知しているから？ 「地震の前に犬が異常行動を見せる」というのを聞いたことはありませんか？犬が地震の揺れを事前に察知するのかについては、科学的に完全な証明はなされていません。 しかし、犬は人間よりも優れた感覚によって、地震の微細な揺れや前兆を感じ取っている可能性が高いと考えられています。 地震前に犬が異常行動を見せる理由については諸説ありますが、ま