通りすがりの小学生たちがお散歩中のゴールデンレトリバーさんのほうを見ながら、お話していることに気付いた飼い主さん。何気なく会話の内容を聞いてみると…。 微笑ましい会話内容と、まさかの結末は記事執筆時点で81万回を超えて表示されており、3.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：通りすがりの小学生男子が『散歩中の大型犬』を見た結果→会話が聞こえてきて…『まさかの内容』】