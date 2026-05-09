犬は何歳から『老犬』といわれるの？ 犬は一般的に7歳を超えたあたりから『老犬』と呼ばれるようになりますが、体の大きさによって若干の違いがあるようです。 小型犬は老化のスピードがゆるやかなため10歳前後、中型犬は7～8歳ころ、大型犬は6～7歳を迎えるとシニアと呼ばれ始めます。大型犬は急速な成長スピードによる細胞分裂の多さと、重い体重を支えるために体への負担が大きくなるため、