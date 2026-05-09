男性が嫌いなワンコが、おじいちゃんに会ったら…？ワンコのまさかの行動と、愛にあふれた光景が話題になっています。 【動画：おじいちゃんと『男性嫌いな犬』を会わせてみた結果→『嫌がるかな』と思いきや…想定外すぎる『まさかの光景』】 男性嫌いのワンコがおじいちゃんに会ったら… TikTokアカウント「nui_no_ashiato」に投稿されたのは、チワワの「ぬい」ちゃんがおじいちゃんのお家に遊びに行った時の様子です。