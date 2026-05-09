意外と気づかずにスルーしていた人も多いかもしれませんが、2025年11月に一部のAndroidとiPhone間で「AirDrop（エアドロップ）」（俗に言う“エアドロ”）が使えるようになりました。より正確に言えば、Android側の機能である「Quick Share（クイックシェア）」が、iPhoneのAirDropと連携できるようになりました。これまで写真や動画を共有するのに「やはりApple同士ではないと使いづらいな」「Android同士でないと使いづらいな」