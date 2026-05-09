9日午後、香川県直島町沖の養殖いかだで投餌機に男性（31）の指が巻き込まれ切断する事故がありました。 【写真を見る】男性が作業していた「漁船」事故が起きた「いかだ」の場所（玉野海上保安部提供） 魚にエサやり中の事故 玉野海上保安部によりますと、午後2時ごろ香川県直島町沖で漁船から養殖いかだの魚にエサを投下中、男性（31）が投餌機の中に手を伸ばしてゴミを取り除いていたところ男性の小指が巻き込まれました。