近畿日本ツーリストは、毎月恒例の「近ツー感謝ウィーク」を5月8日正午から21日正午まで開催している。国内ダイナミックパッケージ（交通＋宿泊）では、旅行代金に応じて最大20,000円の割引クーポンが利用できる。出発期間は、飛行機＋宿泊が5月9日から2027年3月31日まで、JR＋宿泊が5月12日から9月30日まで。割引額は旅行代金20万円以上で20,000円、15万円以上で10,000円、10万円以上で5,000円、7万円以上で3,000円、5万円以上で2