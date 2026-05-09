ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹の戦線復帰が、刻一刻と近づいているようだ。ホッフェンハイムは9日、ブンデスリーガ第33節で日本代表DF菅原由勢、同GK長田澪（ミオ・バックハウス）を擁するブレーメンをホームに迎える。ホッフェンハイムを率いるクリスティアン・イルツァー監督が8日、同試合に向けた前日会見に出席。その様子を、クラブ公式HPが伝えた。前節終了時点で、ホッフェンハイムは17勝7分5敗を記録