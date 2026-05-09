All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、長崎県在住24歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：24歳女性同居家族構成：本人、父（56歳）、母（50歳）、弟（23歳）、妹（17歳）居住地：長崎県住居形態：両親と同居雇用形態：正社員年収：200万円現預金：350万円リスク資産：50万円「ゆうちょの定額貯金に50万円。店舗相談ができて安心」現預金