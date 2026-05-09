◇セ・リーグヤクルト4―0広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルトのドラフト6位・石井巧（NTT東日本）が1軍デビューを飾った。「6番・遊撃」でプロ初出場。2回1死一塁の初打席は3球三振に倒れた。6回に四球を選んだがデビュー戦は3打数無安打。24歳のルーキーは「打てなかったけど、この舞台で活躍したいと思った」と次を見据えた。