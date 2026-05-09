色鮮やかに咲くバラ＝７日、横浜市中区の山手イタリア山庭園横浜市の花でもあるバラが、市内中心部の名所で見頃を迎えている。洋館や客船などの異国情緒あふれる港町の風景に彩りを添え、来訪者を楽しませている。このうち中区の山手イタリア山庭園では、大型連休中の暖かさで開花が一気に進んだ。ピンクや赤、黄の花が咲き誇り、訪れた人々が写真を撮ったりペットと散策したりしていた。同区内には、同庭園のほか、港の見え