映画『ハムナプトラ』シリーズのブレンダン・フレイザーが、待望の新作『The Mummy 4（原題）』に向けて準備を進めているようだ。リック・オコーネル役でのカムバックに向け、現在はトレーニングに励んでいるという。 好きな日本語は“”のフレイザーは米トーク番組「」に出演し、『The Mummy 4』について言及。「またバンドを集めるんです」と語り、長年続編を待ち望んできたファンに向け