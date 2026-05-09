【漫画】本編を読む『女だからこんなにつらいの？ 家族も子宮も捨てたかった私が幸せになるまで』（砂田うるが/KADOKAWA）は、女性として生きることに強い苦しみを抱えてきた著者・砂田うるが氏が、自身の半生を振り返りながら「自分を取り戻すまで」を描いた実録コミックエッセイである。物語は、女性を軽視する家で、祖父や父親、兄から抑圧を受ける家庭で育った主人公・うるがの幼少期から始まる。女性であることそのものが理