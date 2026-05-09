音楽グループ「米米ＣＬＵＢ」の石井竜也（６６）が９日、東京・代々木公園で行われた「第２６回タイフェスティバル」に出席。現地のアイドルグループ「ＢＮＫ４８」とコラボパフォーマンスを披露した。ＢＮＫ４８のプロデューサーが米米ＣＬＵＢの名曲「君がいるだけで」に感銘を受け、コラボに発展。３月２７日にはタッグを組んだ同曲のＭＶが公開された。勢いそのままに同イベントに出演した石井は「降ってわいたような話