ボーイズグループMBLAQ出身の俳優イ・ジュンが、結婚相談所を訪れ、相手の条件を赤裸々に公開した。去る5月8日、YouTubeチャンネル「Workman」には、「僕…結婚します…！！！|ワークマン|イ・ジュン」というタイトルの動画が公開された。【写真】イ・ジュン、年下女優と3年公開恋愛この日、イ・ジュンは結婚相談所を訪れ、婚活アドバイザーの仕事を体験する様子が捉えられた。イ・ジュンは、ほかの人の相談に乗る前に、まず自らカ